"Protuotrov digitalnoj tiraniji": Ovo je mjesto u Splitu gdje kreativno možete provoditi slobodno vrijeme

U vremenu u kojem nam svima kronično nedostaje odmaka od ekrana i prostora za stvarnu povezanost, Udruga Novem iz Splita nudi upravo to, povratak sebi kroz stvaranje. Nastala je s ciljem promicanja smislenog korištenja slobodnog vremena i unapređenja kvalitete života, udruga okuplja kreativce svih profila na radionicama keramike, art terapije, slikanja i glazbe. U njihovom opuštenom okruženju stvaraju se ne samo umjetnički predmeti, već i nova poznanstva, mir i zadovoljstvo koje donosi ručni rad.

Keramika je, kažu iz udruge, postala svojevrsni “protuotrov digitalnoj tiraniji”, odnosno način da se uspori, osjeti materijal pod prstima i pronađe jednostavno, iskreno zadovoljstvo u stvaranju nečeg vlastitim rukama. Kako je sve počelo, zašto su radionice postale toliko tražene i kako kreativnost može postati terapija otkrili su nam u razgovoru iz Udruge Novem.

Udruga okuplja umjetnike, učitelje, mentore…

„Prvih deset godina mog bavljenja keramikom često sam dobivala upite da organiziram radionice. U početku to bi bile radionice s prijateljima i rodbinom a kasnije osnivanjem udruge krenula sam organizirati radionice za javnost. Mnoge polaznice mojih radionica keramike su i sami kreativci koji se bave raznim aktivnostima pa bi najviše iz vlastite znatiželje organizirala njihove radionice“, priča nam na početku Ira Degmečić Rakić, osnivačica udruge.

Osim Ire, iza ove udruge stoji i Boris Rakić, a kao svoju veliku inspiraciju i podršku ističu Ljiljanu Prebandu, osnivačicu udruge Sunce, čije je iskustvo bilo dragocjeno u prvim koracima djelovanja. Kasnije im se pridružio i Miljenko Dujić, koji je, kako kažu, u rad udruge unio svježe ideje i nove smjernice razvoja.

Početna vizija Udruge Novem bila je okupiti kreativne ljude na jednom mjestu i stvoriti prostor u kojem će se moći izražavati, dijeliti znanje i međusobno inspirirati. Nakon osnivanja, udruga je postupno okupljala umjetnike, učitelje i mentore te organizirala brojne kreativne radionice, besplatna predavanja i druženja.

„Radionice su uglavnom bile kreativne, dok smo s predavanjima nastojali ponuditi drugačije svjetonazore, poglede na svijet. Što se druženja tiče istaknula bi kreativni dnevni boravak. Želja nam je bila stvoriti jedan kutak gdje bi se družiti i istraživali svoju kreativnost u podražavajućemu ženskom krugu. Svatko tko dođe donosi svoje materijale za rad, bavi se svojim kreativnim i hobi stvarčicama. Netko je crtao, slikao, pisao poeziju, izrađivao nakit ili nešto drugo. Za vrijeme covid pandemije smo stali sa svime, a sada je došlo vrijeme da opet krenemo u tom smjeru“, navodi Ira.

Zbog velikog interesa za kreativnim izražavanjem, pokrenuli su radionice keramike.

„Vidjeli smo da postoji interes za takav način izražavanja pa smo otvaranjem udruge krenuli u tom smjeru. U početku to je bila jedna grupa expata koji žive i rade u Splitu, a kasnije smo otvorili grupe za Trogirane.

Atmosfera je opuštajuća, puno smijeha, muzike, uvijek uz kavu, čaj, tko želi vino, grickalice. Jedno od nepisanih pravila na radionicama je da nema persiranja, jer igrati se s glinom i biti služben baš i ne ide. Uglavnom je vesela atmosfera ljudi se uz rad s glinom dođu opustiti“, opisuju nam.

„Nema većeg oduševljenja kada se vide gotovi radovi“

Zanimalo nas je na koji način polaznici reagiraju kad prvi put sami stvore predmet vlastitim rukama.

„To je čisti oblik sreće, nema većeg oduševljenja kada se vide gotovi radovi, pogotovo za one koji tek krenu. Teško je predočiti da će od komada zemlje nastati npr. šalica, vaza k tome još obojena svojim rukama“, kazuje nam Ira.

U posljednje vrijeme keramika doživljava pravi procvat pa tako radionice niču posvuda, a rukotvorine preplavljuju društvene mreže. Razlog za to, smatra Irena, leži u samoj prirodi rada s glinom.

„Keramika je prilično popularna momentalno kod nas i u svijetu. Čini se da je izvrstan recimo protuotrov digitalnoj tiraniji koja je sveprisutna. U biti keramika je oblik meditacije, rad glinom smiruje, opušta i nadasve zbog procesa rada uči nas strpljenju. Keramika je također svestran medij koji omogućuje polaznicima da nauče bezbroj tehnika, da se izraze na razne načine, a tu je i moment gdje se stvaraju predmeti koje će te svakodnevno koristiti. Sve to zajedno doprinosi popularnosti ove tehnike“, navodi naša sugovornica.

Iscjeljenje kroz umjetnost

Art terapija, kažu iz udruge Novem, djeluje duboko i iscjeljujuće, ne kroz sam rezultat, već kroz proces stvaranja.

„Kroz art terapiju možemo izraziti emocije i iskustava koja se ne mogu lako izraziti riječima. Ne radi se o konačnom proizvodu, radi se o iscjeljenju kroz proces stvaranja. Promjene znaju biti drastične pogotovo kod osoba koje su zatvorene, sramežljive i nedostupne. Osobno sam vidjela puno pozitivnih premijera kod osoba koje redovito idu na radionice art terapije“, ističu iz udruge.

U udruzi Novem suradnje s mentorima i odabir novih programa nastaju vrlo prirodno, odnosno iz samog stvaralačkog procesa. Mnogi mentori raznih umjetničkih tehnika najprije dolaze kao polaznici na radionice keramike, a potom se kroz razgovor i zajednički rad rađaju ideje za nove projekte

„Imamo tu sreću što mi mentori raznih tehnika dolaze na naše radionice keramike te kroz razgovor pronalazimo načine i oblike suradnje. Često nas zovu iz drugih dijelova Hrvatske u nadi da im možemo omogućiti organiziranje njihovih tečajeva. Sve što ima veze s kreativnim izražavanjem odmah uzimamo u obzir“, otkriva Ira te nam govori o projektima koji tek slijede.

„Za sada smo fokusirani na radionice keramike. Svake godine organiziramo božićnu izložbu i domjenak gdje svi mogu vidjeti i ako žele kupiti proizvode polaznika naših radionica. Često tu uz keramiku budu i druge tehnike kojima se naši polaznici bave, te im je ta izložba prilika da ljudi vide njihove radove. Ima tu izvrsnih radova od izrade nakita, kukičanja, slikanja i sl.

Kreativni dnevni boravak?

Ideja nam je da ove godine organiziramo među polaznicima tematska natjecanja gdje bi žiri odlučivao o najboljim radovima. Nakon toga je u planu organizirati izložbu tih radova te tako promovirati naše polaznike široj javnosti.

U razmišljanju smo da ponovno pokrenemo kreativni dnevni boravak, možda malo drugačiji od onoga što smo prije radili, ali to je još ideja u obradi.

Suradnja s vanjskim suradnicima je uvijek moguća, za sada nismo još odlučili s kome bi mogli ove i iduće godine surađivati. Imamo par projekata u planu ali dok ne finaliziramo što i kako ne izlazimo u javnost. Ovim putem pozivam zainteresirane da nam se jave rado ćemo uzeti u obzir zanimljive prijedloge“, kazuje Ira D. Rakić.

Svi koji žele sudjelovati u radionicama Udruge Novem ili podržati njezin rad mogu im se javiti putem društvenih mreža Facebook stranice i Instagram profila Art Studio Pape / Udruga Novem gdje redovito objavljuju najave radionica i događanja. Za sve dodatne informacije i prijave otvoren je i kontakt putem e-pošte: udruganovem@gmail.com.