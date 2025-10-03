Protiv 33-godišnjaka podnesena kaznena prijava: Uzeo novac, nije dostavio opremu

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su dovršili kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo Prijevara u gospodarskom poslovanju.

Sumnjiči ga se da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem na širem zadarskom području, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, u ožujku 2025. godine, s odgovornom osobom udruge s područja Šibenika, zaključio ugovor o prodaji računalne opreme, a za što je oštećena udruga isplatila dogovoreni novčani iznos od 994,44 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U dogovorenom roku osumnjičeni nije dostavio računalnu opremu niti je udruzi vratio novac te je tako svom društvu pribavio nepripadnu materijalnu korist.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv 33-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.