Prosvjednici stigli do zgrade suda

U Splitu je danas od 11 sati održan prosvjed Torcide, povodom uhićenja muškaraca maskiranih na događaju Dani srpske kulture u Blatinama. Gradonačelnik HDZ-a, Tomislav Šuta, odobrio je korištenje Rive za okupljanje.

Na kraju skupa voditelj se obratio okupljenima, zahvalivši im na mirnom i dostojanstvenom ponašanju. „Hvala vam što ste čuvali red i mir. Mi smo taj mir izborili još 8. kolovoza na kninskoj tvrđavi. Tko bi razarao ono što je sam gradio?“ rekao je te dodao kako ih na kraju čeka „iznenađenje“.

Ubrzo nakon toga pozvao je okupljene da se uputе prema zgradi suda kako bi, kako je rekao, izrazili svoje neslaganje s odlukom o pritvaranju osoba koje su prekinule manifestaciju Dana srpske kulture u Splitu.

Prosvjednici su se zatim formirali u kolonu i krenuli prema sudu uz povike „Za dom spremni“ i pjesmu „Bojna Čavoglave“, dok su ih okupljeni prolaznici snimali i bodrili s obližnjih terasa.

Nedugo potom, stigli su pred zgradu suda.

Zahtjevi

S pozornice na Rivi ranije su pročitali svoje zahtjeve.

"Dosta nam je manipulacija, ponižavanja hrvatskih branitelja u hrvatskoj državi. Zašto smo se okupili? Tražimo ono što je temelj svake uređene države, posebno članka 141. Zašto se tolerira oznaka totalitarizam? Nismo se borili za povratak jugonacionalizma, vrijeđanje naših vjerskih i nacionalnih osjećaja.

Tražimo trenutno ukidanje pritvora svim uhićenima. Mjera je nepravedna i pretjerana. Želimo odricanje od zločinačkih idealogija, a Turudiću poručujuem čl. istava 141 izravno. Sada znate zašto smo ovdje - kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.

Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što", kazao je Marko Rogić.