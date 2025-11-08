Prosvjednici krenuli put suda uz "Bojnu Čavoglave"

U Splitu je danas od 11 sati održan prosvjed Torcide, povodom uhićenja muškaraca maskiranih na događaju Dani srpske kulture u Blatinama. Gradonačelnik HDZ-a, Tomislav Šuta, odobrio je korištenje Rive za okupljanje.

Na kraju skupa voditelj se obratio okupljenima, zahvalivši im na mirnom i dostojanstvenom ponašanju. „Hvala vam što ste čuvali red i mir. Mi smo taj mir izborili još 8. kolovoza na kninskoj tvrđavi. Tko bi razarao ono što je sam gradio?“ rekao je te dodao kako ih na kraju čeka „iznenađenje“.

Ubrzo nakon toga pozvao je okupljene da se uputе prema zgradi suda kako bi, kako je rekao, izrazili svoje neslaganje s odlukom o pritvaranju osoba koje su prekinule manifestaciju Dana srpske kulture u Splitu.

Prosvjednici su se zatim formirali u kolonu i krenuli prema sudu uz povike „Za dom spremni“ i pjesmu „Bojna Čavoglave“, dok su ih okupljeni prolaznici snimali i bodrili s obližnjih terasa.