PROSVJED U MORINJU Prosrpski političar najavio da će čekićem srušiti spomen-ploču stradalim hrvatskim civilima i braniteljima

Vladislav Dajković, crnogorski političar, sudjelovao je na jučerašnjem prosvjedu u Morinju, gdje je u govoru pred okupljenima pozvao na uklanjanje spomen-ploče koja je prije dvije godine postavljena na mjestu nekadašnjeg logora.

Tijekom obraćanja na prosvjedu, Dajković je izjavio:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Imam jednu molbu za sve vas. Da onog dana kad vi procijenite da je istekao rok za rušenje ove table, dozvolite mi da budem prvi koji će tu tablu udariti čekićem i srušiti je jer srpski narod nije agresorski narod. Ako netko treba ići u zatvor, ja ću kao skromni političar prvi poći.”

Govoreći o političarima koji nisu prisustvovali prosvjedu, rekao je: “Neka ih je sramota jer su stali u isti red s Ervinom Ibrahimovićem.”

U govoru se osvrnuo i na Europsku uniju: “Je li Europska unija to da Thompson pjeva u Hrvatskoj pred 500 tisuća ljudi? Je li Europska unija to da se kidaju uši Srbima u logoru? Mi smo prava Europa i mi ćemo se boriti za srpski narod.”

View this post on Instagram A post shared by Vladislav Dajković (@dajkovic)

Prosvjed u Morinju organiziran je zbog želje za uklanjanjem spomen-ploče koja je na mjesto nekadašnjeg logora postavljena prije dvije godine, piše Dubrovački dnevnik.

"Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotilo ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživjeli zatočeni. Da se nikada ne ponovi!", piše na spomen-ploči, uz podatak da je tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku na tom mjestu od 3. listopada 1991. do 18. kolovoza 1992. bio logor, tzv. Centar Morinj, za zatočene hrvatske civile i branitelje, a u potpisu su Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstvo obrane Crne Gore.