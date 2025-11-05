Close Menu

PROSVJED NA SPLITSKOJ RIVI Udruga Bolja Hrvatska poziva građane: "Zagreb je plavi, bili je Split, 09.11. na Splitskoj rivi će bit brat uz brata Hrvat uz Hrvata!"

Idete li vi na prosvjed?

Udruga Bolja Hrvatska najavila je prosvjed koji će se održati u nedjelju, 9. studenog, na splitskoj Rivi s početkom u 11:00 sati. Organizatori navode da je cilj prosvjeda iskazivanje protivljenja, kako kažu, “zamjeni stanovništva i nekontroliranoj migraciji”, te upozoravanje na povratak deportiranih migranata, što smatraju pitanjem nacionalne sigurnosti.

U nizu Facebook objava udruge istaknuto je da prosvjed ima širi cilj očuvanja hrvatskog identiteta i kulture: 'Za Hrvatsku kakvu su naši branitelji sanjali i obranili! Vrijeme je da dignemo glas – protiv tihe zamjene stanovništva, protiv nekontroliranog uvoza strane radne snage, protiv sustavne erozije hrvatskog jezika, identiteta i kulture! Dosta je šutnje! Ne želimo više samo promatrati dok se mijenja lice naše domovine bez da nas itko pita. Hrvatska nije eksperiment – ona je domovina hrvatskog naroda!'.

 

Organizatori pozivaju sve Hrvate, iz domovine i inozemstva, da se pridruže prosvjedu i zajednički poruče:

- NE zamjeni stanovništva

- NE ilegalnim migrantima

- NE potiskivanju hrvatskog jezika i kulture

- DA sigurnoj, suverenoj i hrvatskoj Hrvatskoj

Ovo okupljanje slijedi nakon, prema navodima organizatora, uspješno održanog prosvjeda u Zagrebu, a udruga poziva građane Splita da se pridruže prosvjedu kako bi pokazali zajedništvo i stavove prema pitanjima migracija i demografske politike.

- Zagreb je plavi, bili je Split 09.11 na Splitskoj rivi će bit brat uz brata Hrvat uz Hrvata!

Hrvatska hrvatima, vidimo se u Splitu 09.11 - napisali su.

 

