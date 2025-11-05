PROSVJED NA SPLITSKOJ RIVI Udruga Bolja Hrvatska poziva građane: "Zagreb je plavi, bili je Split, 09.11. na Splitskoj rivi će bit brat uz brata Hrvat uz Hrvata!"

Udruga Bolja Hrvatska najavila je prosvjed koji će se održati u nedjelju, 9. studenog, na splitskoj Rivi s početkom u 11:00 sati. Organizatori navode da je cilj prosvjeda iskazivanje protivljenja, kako kažu, “zamjeni stanovništva i nekontroliranoj migraciji”, te upozoravanje na povratak deportiranih migranata, što smatraju pitanjem nacionalne sigurnosti.

U nizu Facebook objava udruge istaknuto je da prosvjed ima širi cilj očuvanja hrvatskog identiteta i kulture: 'Za Hrvatsku kakvu su naši branitelji sanjali i obranili! Vrijeme je da dignemo glas – protiv tihe zamjene stanovništva, protiv nekontroliranog uvoza strane radne snage, protiv sustavne erozije hrvatskog jezika, identiteta i kulture! Dosta je šutnje! Ne želimo više samo promatrati dok se mijenja lice naše domovine bez da nas itko pita. Hrvatska nije eksperiment – ona je domovina hrvatskog naroda!'.

Organizatori pozivaju sve Hrvate, iz domovine i inozemstva, da se pridruže prosvjedu i zajednički poruče:

- NE zamjeni stanovništva

- NE ilegalnim migrantima

- NE potiskivanju hrvatskog jezika i kulture

- DA sigurnoj, suverenoj i hrvatskoj Hrvatskoj

Ovo okupljanje slijedi nakon, prema navodima organizatora, uspješno održanog prosvjeda u Zagrebu, a udruga poziva građane Splita da se pridruže prosvjedu kako bi pokazali zajedništvo i stavove prema pitanjima migracija i demografske politike.

- Zagreb je plavi, bili je Split 09.11 na Splitskoj rivi će bit brat uz brata Hrvat uz Hrvata!

Hrvatska hrvatima, vidimo se u Splitu 09.11 - napisali su.