Prostitucija u Splitu, uhićen 32-godišnji momak

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prostitucije.

Prema policijskom priopćenju, sumnja se da je tijekom siječnja ove godine u stanu na području Splita, radi ostvarivanja protupravne imovinske koristi, poticao, organizirao i omogućio jednoj ženskoj osobi pružanje seksualnih usluga trećim osobama za novac, pri čemu je ostvarenu zaradu zadržavao za sebe.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.