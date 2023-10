PROŠLA SU TRI MJESECA OD PRERANO PREMINULOG MARKA "I trebala mi je koja njegova pametna riječ da zadržim glavu iznad vode"

Životna partnerica Marka Babića, Tina Biloglav, objavila je emotivnu poruku tri mjeseca od njegove smrti.

"Danas je nešto težak dan. Danas je bila ostavinska. Pa je pala baš na 25. Pa su eto danas i tri mjeseca da ga nema. I trebala mi je koja njegova pametna riječ da zadržim glavu iznad vode", napisala je Biloglav uz objavu obiteljske fotografije.

"Negdje još dublje znao sam da ako drugačije i bude, one će biti dobro jer imaju nju. Ona će znati sve što treba napraviti. Znat će što bi tatuška htio i bit će spremna okrenuti svaki kamen da im to i da", citat je to iz Markove knjige objavljene u prosincu 2022. 'Putovanje zvano igra' koji je u njoj opisao svoju životnu borbu protiv teške bolesti.

"Knjiga koja nije trebala imati kraj".