Proširila se glasina da se Jadrolinija prodaje. Očitovalo se ministarstvo

Nakon što su se u javnosti u utorak proširile glasine o mogućoj prodaji Jadrolinije grčkoj trajektnoj firmi Aegean Speed Lines kao i o tome da se učestali kvarovi na brodovima (kako pišu domaći mediji, lani ih je od ožujka do kolovoza zabilježeno deset) koriste kao strategija za smanjenje vrijednosti imovine na razinu koja bi pogodovala Grcima kada do otkupa Jadrolinije eventualno dođe, odlučili smo se raspitati o istinitosti tog poslovnog poteza u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH.

Iz resornog ministarstva oštro su osporili glasine. Naime, ističu kako “navodna prodaja te strateške tvrtke od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ni u kojem slučaju nije nešto što se razmatra, a još manje nešto o čemu se pregovara, s bilo kime. Također, potpuno je netočna i neistina informacija da se vrijednost Jadrolinije namjerno umanjuje”, poručuju.

Također, iz ministarstva podsjećaju da je Jadrolinija strateška tvrtka i nacionalni brodar koji predstavlja stup putničkog linijskog pomorskog prijevoza te da se toj kompaniji pruža snažna financijska podrška u cjelokupnom poslovanju, a što se očituje i u nedavnoj odluci o suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje u svrhu nabave dva brza putnička broda, javlja Poslovni.hr.

Pred Jadrolinijom je, kažu iz ministarstva, snažan ciklus ulaganja, osobito u obnovu flote te da se intenzivno radi na pripremi daljnjih investicija, kako kroz pregovore sa Svjetskom bankom, tako i kroz mogućnosti korištenja socijalnog fonda za klimatsku politiku.

Podsjetimo, Jadrolinija je prošle godine ostvarila prihod od 195,2 milijuna eura, što je solidan rast u odnosu na 2023. godinu, kada su joj prihodi iznosili 166,9 milijuna eura. Tvrtka je u obje godine poslovala s dobiti, a neto rezultat poslovanja za 2024. iznosio je 7,4 milijuna eura, s neto maržom od 3,8 posto, pokazuju podaci Poslovne Hrvatske.