Prosinečki najavio oproštaj? Evo što je rekao na pitanje o otkazu

Tek drugi put u svojoj povijesti hrvatska nogometna reprezentacija ima četiri uzastopne pobjede na početku kvalifikacija: izbornik Blažević je u ciklusu za EP 1996. svladao Estoniju 2:0, Litvu 2:0, Italiju 2:1 i Ukrajinu 4:0, dok je Dalić pomeo Gibraltar 7:0, Češku 5:1, Farske Otoke 1:0 i Crnu Goru 4:0.

Hrvatska je praktički pred vratima svog sedmog Svjetskog prvenstva, trećeg u Dalićevoj eri. Nakon ove pobjede preuzela je prvo mjesto na ljestvici skupine L. Ima isti broj bodova kao i Češka, ali značajno bolju gol-razliku, te utakmicu manje. Za konačno osvajanje prvog mjesta Hrvatskoj su potrebne pobjede nad Crnom Gorom, Gibraltarom i Farskim Otocima, te barem neodlučeno u Pragu sljedeći mjesec. Pobijedi li sve Češka utakmice do kraja, uključujući i onu protiv Hrvatske - a Hrvatska ne kiksa ni u jednoj od preostalih utakmica - Hrvatska i Češka bit će bodovno izjednačene. Tada će o prvom mjestu odlučivati gol-razlika, a tu će Hrvatska biti u velikoj prednosti; trenutačno je na plus 16, a Češka na plus 5, piše Večernji list.

Bunker od prve minute

Uglavnom, 9. listopada u Pragu čeka nas velika utakmica; i zbog prestiža s uglednom europskom reprezentacijom, ali i zbog stotog Dalićevog nastupa na klupi vatrenih.

Selekciju Crne Gore u Maksimiru – začahurenoj u bunkeru od prve minute, bez ikakvih napadačkih ambicija, pa i moći – slomio je Jakićev projektil u 35. minuti. Kristijan je kao desni branič sjajno iskoristio taktičko opredjeljenje da se Kramarić pozicionira u sredini napada, pa je najprije namjestio izvrsnu šansu Ivanoviću (obrana vratara Petkovića), a potom ljevicom rasparao mrežu. Golčina za pamćenje i Jakićev prvijenac za vatrene.

Nakon što je Bulatović u završnici prvog poluvremena dobio crveni karton, ionako slaba i krhka obrambena formacija Crne Gore potpuno se raspala, pa je u drugom poluvremenu na djelu bila ekshibicija domaće momčadi. Na kraju su Crnogorci dobro i prošli budući da je njihov vratar Petković imao nekoliko fantastičnih obrana. Vrijedno je dodati kako su se i Kramarić i Perišić upisali u strijelce, pa onda s 36, odnosno 37 pogodaka još više smanjili zaostatak za vodećim golgeterom Šukerom (45).

Sve je zaslužio

Izbornik Zlatko Dalić kazao je nakon utakmice kako je Kristijan Jakić i njega iznenadio svojom izvanrednom izvedbom, utoliko što desni branič i nije njegova pozicija. Pohvalio je i Kristijanov obrambeni učinak, ali i učinak stopera Šutala i Ćalete-Cara, koji nisu dopustili crnogorskim napadačima niti najmanju šansu.

- Crveni karton nam je olakšao priču. Čestitam dečkima na pobjedi, odradili smo ciklus kako smo planirali. Primaknuli smo se cilju i onome što želimo. Hvala navijačima na podršci - kazao je Dalić.

Neizbježno je bilo pitanje o slavljeniku Modriću?

- Emotivne scene. To traje i traje, iste scene ponavljaju se godinama. Luka se ne da, on traje i traje, čini mi se da je što stariji sve bolji. Rijetki su takvi igrači u svijetu. A Luka je zaslužio sve ovo što mu se događa - istaknuo je Dalić.

Što si želite uoči svog stotog nastupa u Pragu?

- Nisam očekivao da ću toliko trajati, a dečkima sam kazao kako bih želio upravo u toj utakmici osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo - naglasio je izbornik, a spomenuto mu je kako će Hrvatska biti u prvoj jakosnoj skupini Svjetskog prvenstva.

- Naravno da je bitno biti u prvom potu. Idemo utakmicu po utakmicu. Želimo uzeti što više bodova, ostvariti što više pobjeda u kvalifikacijama - zaključio je Dalić.

Prema Uefinoj statistici, Hrvatska je imala posjed lopte 66 posto, imala je čak 63 napada, nasuprot 11 Crnogoraca, u broju šuteva izvan okvira 13:0, a šutevima u okvir 12:1, u kornerima je bilo 7:3, u broju dodavanja 619:151, Hrvati su prema prevalili 108, Crnogorci 103 kilometra.

Na pitanje u vezi svog statusa na čelu reprezentcije Crne Gore, Robert Prosinečki najavio je kako u ponedjeljak putuje u Podgoricu gdje će razgovarati s predsjednikom Saveza Savićevićem, "pa ćemo vidjeti što ćemo dalje".•

Robert Prosinečki u utorak putuje u Crnu Goru razriješiti svoj status na klupi reprezentacije.