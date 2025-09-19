Prosinečki dobio "košaricu"

U Podgorici je danas održana treća sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Crne Gore za mandatni period 2025. – 2029., a glavna odluka odnosi se na smjenu izbornika. Robert Prosinečki razriješen je dužnosti izbornika crnogorske reprezentacije zbog loših rezultata u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Na njegovo mjesto dolazi Mirko Vučinić, legendarni napadač, prvi kapetan i strijelac prvog gola u povijesti crnogorske reprezentacije. Vučinić je od siječnja 2022. godine bio pomoćnik u stručnom stožeru, najprije kod Miodraga Radulovića, a potom i kod Prosinečkog.

Novi izbornik vodit će reprezentaciju do kraja ove godine te će je predvoditi u kvalifikacijskim utakmicama protiv Farskih Otoka, Gibraltara i Hrvatske, kao i u prijateljskom ogledu s Lichtensteinom.

Ovim imenovanjem Vučinić je postao osmi izbornik u povijesti crnogorskog nacionalnog tima.

Izvršni odbor zahvalio je Prosinečkom na dvogodišnjem radu i poželio mu uspjeh u nastavku trenerske karijere.