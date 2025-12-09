Prosinac u Orebiću prepun blagdanskih događanja i koncerata za sve generacije

U Orebiću vas i ove godine tijekom prosinca očekuje raznolik i bogat božićni i novogodišnji program. Koncerti, predstave, kino projekcije, dječji dan, klapske večeri te kreativne radionice za djecu i odrasle stvaraju posebno blagdansko ozračje, a program započinje 12. prosinca i traje sve do dočeka Nove godine, kada će atmosferu na Trgu Mimbelli podići Sabioncello bend.

Na istom trgu posjetitelje će kroz prosinac pratiti mirisi ukusnih božićnih delicija, kuhanog vina i ostale blagdanske ponude, što će dodatno upotpuniti doživljaj svakog događanja.

Ovogodišnji program donosi bogat glazbeni raspored: 12. prosinca nastupa Tamburaški sastav Naro iz Metkovića, 16. prosinca Giuliano & Diktatori, 23. prosinca Grupa Viva, a 27. prosinca Trio Gušt. Tradicionalni badnji bakalar 24. prosinca dodatno će uljepšati nastupi Hrvatske glazbe Potomje, Folklorne skupine Poloneza i Dua Sol. Program uključuje i stand-up večer 18. prosinca, dječji dan s plesnim nastupima i dolaskom Djeda Božićnjaka 19. prosinca, kao i dječju predstavu Djedica je dao otkaz 21. prosinca.

Najmlađi će i ove godine moći sudjelovati u kreativno-edukativnim radionicama 13. prosinca, dok je za odrasle pripremljena radionica izrade svijeća 20. prosinca. Radionice su besplatne, ali broj sudionika je ograničen te su prijave obavezne.

Kino Mediteran donosi dvije filmske večeri, 15. i 22. prosinca, s omiljenim naslovima za djecu i odrasle. Ulaznica za svaku projekciju iznosi 5 €.

Pozivamo sve mještane i goste da nam se pridruže, uživaju u blagdanskoj atmosferi i zajedno s nama proslave najljepše doba godine u Orebiću! - izvijestili su organizatori.