Prošao kroz crveno i izazvao prometnu nesreću

​Jučer, 30. rujna oko 8.35 sati u Vodicama u Ulici Prve primorske čete dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 54-godišnji državljanin Slovenije, upravljajući teretnim vozilom slovenskih nacionalnih oznaka, ulaskom u raskrižje na upaljeno crveno svjetlo na semaforu za njegov smjer kretanja, na središnjem dijelu raskrižja dolazi do sudara lijevog bočnog dijela njegovog vozila i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka, koji je ušao u raskrižje na upaljeno zeleno svjetlo na semaforu za njegov smjer kretanja te je u raskrižju zadržavao smjer kretanja ravno.

Od siline udara i pada, 35-godišnji vozač motocikla je zadobio teške tjelesne ozljede konstatirane u Općoj bolnici u Šibeniku te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 54-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.