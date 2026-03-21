Proplakala Dalmacija i Hercegovina: Preminuo je jednogodišnji Josip

Tužna vijest prolomila se jutros brdima i dolinama Dalmacije i Hercegovine; nažalost, preminuo je jednogodišnji Josip, beba koja je prije nekoliko dana nastradala u teškoj prometnoj nesreći u Njemačkoj.

Ljuti kamen proplakao je u rodnome mjestu njegovih roditelja, ljubuškom selu Kašču i imotskom Prološcu.

Proteklih dana u brojnim mjestima Vrgorske i Imotske krajine održane su svete mise za njegovo ozdravljenje, svećenici i vjernici tražili su od neba da mu pomogne u njegovoj borbi.

No, nažalost, ozljede koje je zadobio bile su kobne i uzele su jednog malog anđela, piše Slobodna Dalmacija.