Propala je firma Ivana Mrvoša iz Solina

Kako neslužbeno doznaje Lider Media, solinski proizvođač pametnih klupa Include u postupku je zatvaranja nakon niza godina negativnog poslovanja koje je kulminiralo padom prihoda od 47 posto u 2024. godini. Tvrtka Ivana Mrvoša, koja je kroz tri investicijske runde privukla ukupno 3,4 milijuna eura kapitala, završila je prošlu godinu s prihodima od 660,5 tisuća eura i neto gubitkom od 679,3 tisuće eura.

Include je bio jedan od rijetkih hrvatskih proizvođača pametne urbane opreme koji je u svojim najboljim danima dosegao čak 61 tržište diljem svijeta. Tvrtka je proizvodila Steora pametne klupe, Aerys postaje za mjerenje kvalitete zraka i Terra pametne spremnike otpada. Ipak, unatoč inovativnosti proizvoda, nije uspijevala postići profitabilnost nakon 2018. godine.

Prema podacima iz prošlogodišnjeg izvještaja, 2024. godina bila je katastrofalna za Include. Prihodi su pali s 1,25 milijuna eura na 660,5 tisuća eura, što predstavlja smanjenje od gotovo 50 posto. Neto gubitak se više nego udvostručio u odnosu na 2023. godinu kada je iznosio 327,7 tisuća eura.

Investitori priznaju greške

Jedni od glavnih investitora tvrtke, Stjepan Talan, osnivač Solvisa i Ante Mandić, osnivač IN2 Grupe, otvoreno priznaju da su bili prepasivni ulagači koji nisu dovoljno kontrolirali situaciju.

- Žao mi je, ali nisam obraćao dovoljno pažnje i bio sam prepasivan ulagač. Nisam imao dovoljno informacija niti kontrole. Kad smo shvatili da ide prema dolje, bilo je već prekasno. Krenulo je preambiciozno s nekontroliranim troškovima i nije bila dovoljno dobro vođena priča - priznaje Talan, dodajući da je problem možda bila greška na vrhu menadžmenta.

Mandić, koji se smatra jednim od najvećih gubitnika u ovoj investiciji uz Talana, objašnjava da je Mrvoš bio 'žrtva politike' jer je krenuo sa širenjem upravo kad je korona izbila, ali zbog političke neatraktivnosti nije mogao dobiti novac od fondova koji bi ga u ključnom trenutku vjerojatno i spasio.

- Ovakvi proizvodi i usluge nisu bili prioritet za vrijeme pandemije koja je zadala Includeu prilično teške udarce. Tvrtka je bez dovoljno kapitala i podrške da prebrodi krizu, a s druge strane radi sjajan posao. Mislim da bi u ovakvim situacijama Vlada RH preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti trebala spašavati upravo ovakve tvrtke koje imaju budućnost.

O njemu se nitko nije pobrinuo jer vjerojatno nije bio toliko politički interesantan i ne pripada 'plavom krugu'. Nije to samo Mrvošev scenarij, ima puno takvih sjajnih poduzetnika. Mi smo od NPOO-a pomogli upravo takvim tvrtkama. Mrvoš je žilav borac s dobrim proizvodom. Da nije bilo selidbe pogona, vjerojatno bi 2023. završili pozitivno - rekao nam je još prošle godine Mandić, osnivač IN2 Grupe.

Korona presudila ambicioznim planovima

Include je prije pandemije imao uredе u Zagrebu i Solinu te pet međunarodnih ureda - u Londonu, Madridu, Parizu, Milanu i Frankfurtu. Kompanija je zapošljavala oko 65 ljudi i bila fokusirana na istraživanje i razvoj. Korona je sve to 'pokosila', kako je Mrvoš opisao situaciju u prošlogodišnjem razgovoru za Lider.

U međuvremenu, problemi su se nakupljali. Gradovi kao glavni kupci nisu se dovoljno brzo prilagodili digitalnoj komunikaciji, što je otežalo prodaju. Include je morao drastično smanjiti broj zaposlenih na dvadesetak ljudi i zatvoriti međunarodne urede.

Nažalost, pokušaj povratka počevši od 2023. godine kada je tvrtka ostvarila prvi pozitivni EBITDA od 45 tisuća eura nije se nastavio. Selidba u novi proizvodni pogon koja je trajala do ožujka 2024. dodatno je usporila poslovanje.

Neuspješna potraga za kupcem

Investitori su pokušali pronaći kupca za Include, ali bez uspjeha.

- Probali smo naći kupca tvrtke, ali nismo uspjeli. Mislim da je to velika šteta jer tvrtka ima dobar proizvod - kaže Mandić, dodajući da je Mrvoš u pokušaju spašavanja tvrtke 'vjerojatno i stan založio'.

Kroz godine su u Include investirali, osim Talana i Mandića, još i domaći VC fond Fil Rouge Capital te preko crowdfunding platforme Funderbeam brojni manji investitori uključujući Ivanu Šoljan, Antu Magzana, Natašu Rapaić i Nenada Bakića.

Fil Rouge Capital nije bio dostupan za komentar, kao ni Ivana Šoljan, koja je ujedno i članica Uprave Includea. Naravno, prvo smo pokušali dobiti vlasnika Ivana Mrvoša, ali neuspješno.

Što reći, osim - šteta. Include je bio rijedak primjer hrvatske tvrtke koja je uspjela internacionalizirati inovativne proizvode urbane tehnologije, no nisu uspjeli prebroditi kombinaciju pandemije, nedovoljne kapitaliziranosti i drugih (B2G) izazova.