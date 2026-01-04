Pronašao mrtvog susjeda dok je čistio snijeg

U Burkhardtsdorfu u njemačkoj saveznoj zemlji Saskoj oko 7 sati ujutro, stanovnik koji je lopatom čistio snijeg otkrio je strašan prizor. U snijegu je pronašao starijeg muškarca koji je ležao nepomično u snijegu bez ikakvih znakova života.

Brzo je postalo jasno da je preminuli 86-godišnji stanovnik zajednice koji je nestao prethodne noći, pišu njemački mediji, piše Fenix.

Proglašena smrt

Policija je ranije započela potragu za nestalim muškarcem, a vatrogasci su se pripremali za pokretanje drona.

Međutim, za to nije bilo potrebe. Bolničar na mjestu događaja mogao je samo proglasiti smrt muškarca.

Umirovljenik je prethodno prijavljen kao nestao

Prema informacijama policije, istražitelji trenutno pretpostavljaju da se radi o nesreći ili iznenadnoj prirodnoj smrti.

Nema naznaka kaznenog djela, pišu njemački mediji.

Zašto je stariji građanin napustio svoju kuću nakon ponoći ostaje nejasno. Istraga o uzroku smrti je u tijeku.