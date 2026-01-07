Pronađeno tijelo mladića za kojim se tragalo

Tijelo Cvijana Simića, mladića iz Italije za kojim se u BiH tragalo posljednjih nekoliko dana, pronađeno je danas u mjestu Surjan na području Mrkonjić Grada. Time je tragično okončana potraga koja je trajala od 4. siječnja, piše Klix.ba.

Kako su priopćili iz policije, tijelo je otkriveno u močvari pored rijeke Vrbas tijekom opsežne pretrage terena. U potrazi su sudjelovali policijski službenici iz Mrkonjić Grada i Banje Luke te pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a.

Točan uzrok smrti tek treba utvrditi

Nakon pronalaska, uz suglasnost dežurnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, obavljen je očevid na licu mjesta u prisutnosti liječnika mrtvozornika. Identifikacijom je potvrđeno da se radi o nestalom C.S. iz Italije.

Tužitelj je naložio obdukciju tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjoj Luci kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, javlja Klix.ba.

Emotivan oproštaj brata

Od preminulog mladića na društvenim mrežama oprostio se njegov brat Kosta Simić, koji je aktivno sudjelovao u organizaciji potrage, napisavši dirljive riječi: "Ljubavi moja, počivaj u miru".