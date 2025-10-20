Pronađeno beživotno tijelo djeteta, policija je na terenu!

Tijelo bebe pronađeno je jutros na adresi Bulevar Cara Lazara 48 u Novom Sadu, a nedugo nakon što je beba pronađena, nedaleko od tog mjesta privedena je osoba za koju se vjeruje da je majka.
Odmah nakon što je beba pronađena bez znakova života, 50 metara odatle, u ulazu zgrade u Lovćenskoj ulici, pronađena je žena za koju se vjeruje da je majka bebe.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Policija ju je privela, javlja nova.rs.
Kao što se može vidjeti na fotografijama s mjesta događaja, policija je ogradila mjesto gdje je dijete pronađeno i trenutno je u tijeku istraga.
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
1
2