Točno 34 godine nakon što je ubijen na Ovčari, pronađeni su posmrtni ostaci Jeana-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je život dao za obranu Hrvatske, tvrdi portal Budica.info.

Prije nešto više od mjesec dana, 25. rujna 2025. godine, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci iz nove masovne grobnice, svega stotinjak metara od zloglasnog hangara – mjesta koje je postalo simbol patnje, ali i ponosa Vukovara. Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao portal Budica, u grobnici su pronađeni ostaci triju muških osoba, a među njima, gotovo je sigurno, i oni Jeana-Michela Nicoliera, Francuza koji je postao vitez hrvatske slobode, javlja Budica.info.

Sutra će biti objavljeni službeni podaci

Jean-Michel Nicolier, mladić iz francuskog Vesoula, stigao je u Hrvatsku u rujnu 1991. i pridružio se obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a. Ranjen je 9. studenoga na Sajmištu, a nakon sloma obrane zatekao se u vukovarskoj bolnici. U ranim jutarnjim satima 20. studenoga 1991. odveden je iz bolnice, a navečer istoga dana mučki ubijen na Ovčari.

Njegova sudbina desetljećima je ostala misterij. Znao se samo njegov kraj, ali ne i mjesto počinka. Nicolier je tijekom tih 34 godine postao simbol hrabrosti, časti i međunarodne solidarnosti s Hrvatskom – čovjek koji je, iako bez ikakve obveze, došao braniti grad koji nije bio njegov, ali je u njemu prepoznao smisao borbe za slobodu.

Službeni rezultati identifikacije bit će objavljeni u srijedu, 29. listopada, u 11 sati, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru. Taj trenutak imat će neizmjernu emotivnu i povijesnu težinu – za obitelj Nicolier, za Vukovar, i za cijelu Hrvatsku.