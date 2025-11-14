Pronađeni maloljetnici iz Siska. Majka otkriva: "Kupovali su na moju karticu..."

Troje maloljetnika iz Siska koji su nestali u srijedu ujutro, i za kojima su tragali policija i roditelji, pronađeni su u petak oko podneva na parkingu jednog trgovačkog lanca u Zagrebu.

- Hvala svima koji ste dijelili i bilo kako pomogli. Djecu je VI. policijska postaja Petrova uspjela uloviti kod Lidla jer su kupovali na moju Aircash karticu, i kad sam dobila obavijest zvala sam policiju koja ih je već čekala. Hvala IV. policijskoj postaji na njihovom trudu, koji su pokazali već jučer. Hvala vam od srca. Djeca su dobro i vraćaju se kući, objavila je majka jednog od njih na svom Facebooku, piše Jutarnji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Maloljetnik u dobi od 16 godina, te 14-godišnji brat i 13-godišnja sestra, udaljili su se sa svojih adresa u Sisku u srijedu ujutro i od tada je za njima trajala potraga. Njihove su majke rekle da se nikad takvo nešto nije dogodilo te su izrazile sumnju kako se možda nalaze u Zagrebu, jer se jedna obitelj u Sisak doselila iz Zagreba.