Pronađena droga u Splitu

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom za kojeg su utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U petak, 13. ožujka 2026.godine u večernjim satima na području Splita postupali su prema njemu zbog sumnje da posjeduje drogu.

Utvrdili su da posjeduje marihuanu, uhićen je i doveden u policijsku postaju.

Tijekom pretrage stana kojega muškarac koristi pronađen je amfetamin. Oduzeto je ukupno 27, 5 grama amfetamina i 31 gram marihuane, digitalna vaga za precizno mjerenje koja je korištena za vaganje droge, mobiteli i novac za koji postoji sumnja da je povezan s činjenjem kaznenog djela, odnosno preprodajom droge.

S obzirom na to da su 47-godišnjaka policijski službenici u posljednjih šest mjeseci do sada tri puta kazneno prijavili zbog počinjenja kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.