Pronađen lijek koji je bolji od aspirina u sprječavanju srčanog udara

Desetljećima se milijunima ljudi savjetuje svakodnevno uzimanje male doze aspirina kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja. Aspirin u toj dozi smanjuje „ljepljivost“ krvi i time pomaže u sprječavanju srčanih i moždanih udara.

Nova studija, predstavljena na najvećoj svjetskoj kardiološkoj konferenciji — kongresu Europskog kardiološkog društva u Madridu — pokazuje da je lijek klopidogrel učinkovitiji od aspirina, i to bez povezanog rizika od krvarenja. Ti su podaci također objavljeni u prestižnom medicinskom časopisu Lancet, prenosi N1.

Istraživanje i rezultati

Međunarodni tim liječnika iz SAD‑a, Velike Britanije, Australije, Švicarske i Japana proveo je sveobuhvatnu analizu koja uključuje gotovo 29 000 pacijenata s koronarnom bolešću srca. Analiza je otkrila da je klopidogrel superiorniji od aspirina u prevenciji ozbiljnih srčanih i moždanih udara, a pritom ne povećava rizik od teže komplikacije krvarenja.

Koronarna bolest srca je najčešći oblik bolesti srca i vodeći uzrok smrti i invaliditeta u svijetu; više od 300 milijuna ljudi živi s tom bolešću. Nastaje zbog suženja krvnih žila srca uslijed nakupljanja masnih naslaga (ateroma), što može rezultirati anginom, srčanim udarom i fatalnim ishodom.

Dosadašnja praksa često je uključivala doživotno uzimanje aspirina kod pacijenata s tom bolešću, iako su klinički dokazi o dugoročnoj koristi i sigurnosti bili ograničeni.

Statistički podaci

Analiza sedam kliničkih ispitivanja pokazala je da pacijenti na klopidogrelu imaju 14 % manji rizik od većih kardiovaskularnih ili cerebrovaskularnih događaja — poput srčanog udara, moždanog udara ili smrti zbog bolesti srca — u usporedbi s pacijentima na aspirinu. Stope ozbiljnih krvarenja bile su usporedive između obje grupe, što otklanja strah od povećane opasnosti.

Mišljenje istraživača

U časopisu Lancet, istraživači su istaknuli:

"Ova sveobuhvatna sinteza dostupnih dokaza ukazuje da dugotrajna monoterapija klopidogrelom, kod pacijenata sa stabilnom koronarnom arterijskom bolešću, pruža superiornu zaštitu od većih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih događaja, a da pritom ne povećava rizik od krvarenja."

Također su napomenuli da je superiornost klopidogrela zabilježena i u podskupinama pacijenata koji inače slabije reagiraju na taj lijek, što potvrđuje njegovu primjenjivost u širokom spektru bolesnika.

Zbog široke dostupnosti, često generičke formulacije i relativne pristupačnosti, klopidogrel ima značajan potencijal za uvođenje u kliničku praksu na globalnom nivou.

Analiza obuhvaća pacijente koji su podvrgnuti postupcima poput ugradnje stenta ili su doživjeli akutni koronarni sindrom, čime se dodatno potvrđuje opća primjenjivost nalaza.

Perspektiva stručnjaka

Profesor Bryan Williams, glavni znanstveni i medicinski direktor Britanske zaklade za srce, komentirao je:

"Aspirin je često propisivani lijek za sprječavanje ponovljenih srčanih i moždanih udara. Ovo istraživanje sugerira da bi klopidogrel, alternativa aspirinu, mogao biti učinkovitiji u sprječavanju takvih događaja."

Dodao je:

"Važno je da ove koristi dolaze bez većeg rizika od krvarenja. Ovi nalazi će vjerovatno utjecati na propisivanje lijekova u budućnosti."

Zaključno

Za očekivati je da će ovi rezultati potaknuti promjenu u smjernicama za liječenje i skrenuti pažnju prema klopidogrelu kao učinkovitijoj i sigurnijoj alternativi aspirinu u prevenciji srčanih i moždanih udara kod pacijenata s koronarnom arterijskom bolešću. Daljnja istraživanja, uključujući analize isplativosti i studije na većim populacijama, bit će potrebna za potpuni prelazak na nove standarde liječenja.