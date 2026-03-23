Promocija monografije HPD-a Mosor povodom 100 godina djelovanja

U petak, 27. ožujka 2026. godine s početkom u 19 sati održat će se promocija monografije posvećene stoljetnoj tradiciji Hrvatskog planinarskog društva Mosor.

Riječ je o izdanju pod nazivom „Hrvatsko planinarsko društvo ‘Mosor’ 1925. – 2025.”, objavljenom povodom velikog jubileja – 100 godina od osnutka jednog od najpoznatijih planinarskih društava u Hrvatskoj. Monografija donosi pregled bogate povijesti društva, njegovih aktivnosti, uspjeha i doprinosa razvoju planinarstva.

Događaj je otvoren za sve zainteresirane, a ulaz je slobodan. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, planinarenja i lokalne baštine da im se pridruže i zajedno obilježe ovu značajnu obljetnicu.