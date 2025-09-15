PromoArh 2025: Gradnja održive kuće uživo i više od 100 izlagača ponovno u Poreču

Međunarodni sajam graditeljstva, opremanja i uređenja PromoArh ulazi u svoje peto izdanje koje će se održati od 17. do 19. rujna u porečkoj dvorani Žatika. Sajam okuplja vodeće strane i domaće brendove te izlagače iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Češke i Danske, a zbog velikog interesa izlagača sajam se ove godine proširuje na dodatni prostor.

PromoArh 2025 u srijedu će u 10 sati svečano otvoriti gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo i saborski zastupnik, Loris Peršurić, a okupljenima će se obratiti i zamjenica župana Istarske županije Gordana Antić, predsjednik HGK - Županijske komore Pula Danijel Benčić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, predsjednica HKA – područnog odbora Istra Nada Orbanić-Sapundžić te Ivana Štiković, direktorica sajma PromoArh.

Jedna od novosti ovogodišnjeg izdanja je gradnja održive kuće uživo, koja će se odvijati na vanjskom dijelu sajma. Posjetitelji će na licu mjesta moći pratiti napredak i educirati se o strukturi, elementima i čimbenicima na koje treba paziti prilikom gradnje. Stručnjaci iz svih segmenata gradnje, u organizaciji Klastera nZEB.hr, tijekom ove radionice prikazat će konkretna rješenja kroz niz demonstracija: od ugradnje energetski učinkovitih prozora i balkonskih vrata, izolacijskih sustava i prekida toplinskih mostova, do montaže krovnih prozora i unutarnje izolacije.

Stručni dio sajma, Education Point, organiziran u suradnji s ključnim partnerima poput Klastera nZEB.hr i Hrvatske gospodarske komore, donosi niz stručnih predavanja i radionica o aktualnim temama u graditeljstvu i održivosti. Program obuhvaća teme poput korištenja umjetne inteligencije u graditeljstvu i oblikovanja krova kroz arhitektonsku perspektivu, a posebno se izdvaja cjelodnevni program Klastera nZEB.hr posvećen održivom, sigurnom i kvalitetnom stanovanju, s naglaskom na aktualne izazove i rješenja u kontekstu Nacionalnog plana stambene politike do 2030. godine.

Za više informacija o sajmu, posjetite službenu stranicu sajma PromoArh ili nam se obratite na info@promoarh.com.