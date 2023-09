PROMJENE KOJE SU IZNENADILE IZNAJMLJIVAČE Manje domaćih turista u podmarjanskom gradu, a više Amerikanaca i Australaca. Evo razloga

Turistička sezona u Splitu tijekom kolovoza donijela je zanimljive promjene u broju posjetitelja i noćenja. Prema najnovijim statistikama, Split je zabilježio rast od 2,5% u broju noćenja, dok je broj dolazaka porastao impresivnih 7,5%. Ovaj skok u turističkim brojkama izazvao je mnoge promjene u nacionalnom sastavu posjetitelja.

Iako su Francuzi i dalje ostali najbrojniji turisti u Splitu, zabilježen je iznenađujući pad od 15% u njihovom broju. S druge strane, Nijemci su također osjetili smanjenje, s 10% manje noćenja i 3,5% manje dolazaka.

No, najznačajnije promjene vidljive su u broju turista iz drugih dijelova svijeta. Amerikanci su ostvarili veliki skok od čak 26% u broju dolazaka, dok su Australci nadmašili sve očekivanja s impresivnim rastom od čak 175%.

S druge strane, domaći turisti ostali su na istoj razini kao i prošle godine, ali je zabilježen pad broja noćenja od 12%.

Kontaktirali smo Turističku zajednicu kako bi prokomentirali najnoviju statistiku.

Kontaktirali smo Turističku zajednicu

Prema statistikama, tijekom kolovoza porasla su noćenja za 2,5%, a Turistička zajednica ističe sljedeće faktore kao ključne za rast:

"Ovaj rast od 2,5% svakako je pozitivan znak za turistički sektor u gradu Splitu jer je rezultat uloženog rada i truda svih dionika na području destinacije Split. Uz daljnje promocijske aktivnosti, ulaganje u turističku infrastrukturu i očuvanje visoke razine kvalitete usluga, Split će nastaviti privlačiti domaće i strane posjetitelje", komentirali su iz Turističke zajednice Split.

"Iako je zabilježen pad broja francuskih turista od 15% tijekom kolovoza, nužno je napomenuti da pružanje potpune analize zahtijeva detaljnije podatke i dublju istraživačku analizu. Međutim, mogu se istaknuti neki potencijalni faktori koji su mogli doprinijeti ovom padu. Prvo, ekonomska situacija može imati značajan utjecaj na putovanja francuskih turista. Promjene u ekonomskim uvjetima, uključujući fluktuacije u razini dohotka uzrokovane inflacijom, zasigurno su utjecale na sposobnost i volju francuskih turista za putovanjem. Drugo, konkurencija s drugim turističkim destinacijama može također utjecati na odluke putovanja francuskih turista. Ako su se pojavile privlačnije ili povoljnije opcije koje nude druge destinacije, to se isto može promatrati kao razlog smanjenog broja noćenja turista iz Francuske", rekli su o padu broja turista iz Francuske, koji su inače među najbrojnijima u Splitu.

Komentirali su i pad turista iz Njemačke od 10% u kolovozu

"Važno je napomenuti da Nijemci i dalje predstavljaju značajnu komponentu turističkog tržišta u našem gradu. Kako bismo analizirali ovaj trend, istaknuli bismo nekoliko ključnih faktora. Prvo, može se primijetiti da ekonomska situacija igra ključnu ulogu. Promjene u ekonomskim uvjetima, uključujući fluktuacije u razini dohotka uzrokovane inflacijom, mogu utjecati na sposobnost i volju Nijemaca za putovanjem. Drugo, konkurencija s drugim destinacijama također može biti značajan faktor. Ako su se pojavile privlačnije ili povoljnije opcije koje nude konkurentske destinacije, to se isto može promatrati kao razlog smanjenog broja noćenja turista iz Njemačke", kazali su.

U kolovozu je Split obilježio značajan skok dolazaka Amerikanaca od 26% i Australaca od čak 175%.

"Iako nije moguće jednoznačno identificirati sve relevantne faktore, možemo zaključiti da ovaj porast dijelom posljedica ciljanih i intenzivnih marketinških napora koje je sustav turistička zajednica implementirao na tim tržištima. Ovi napori uključuju izvedbu specijaliziranih marketinških kampanja usmjerenih prema američkim i australskim tržištima, aktivno sudjelovanje na relevantnim turističkim sajmovima, te organizaciju studijskih putovanja za agente i turoperatore s ovih tržišta. Također, važno je napomenuti da su poboljšane prometne povezanosti s europskim destinacijama u odnosu na prethodne godine, što je također moglo potaknuti povećan interes Amerikanaca i Australaca za posjetom Hrvatskoj", kazali su iz Turističke zajednice.

Pad noćenja domaćih turista

Što se tiče domaćih turista, podatci on njihovim dolascima u Split ostali su na istoj razini ove godine kao i prošle, no došlo je do pada broja noćenja od 12%. Pitali smo Turističku zajednicu koji bi mogli biti razlozi za ovu neusklađenost.

"Podaci o domaćim turistima koji su zadržali sličan broj dolazaka u odnosu na prethodnu godinu, ali su istovremeno zabilježeni padovi broja noćenja od 12%, zahtijevaju pažljivu analizu. U cilju razumijevanja ovih neusklađenosti, možemo identificirati nekoliko potencijalnih faktora koji su mogli utjecati na ovu dinamiku. Među relevantnim čimbenicima, ističemo ekonomske uvjete kao ključan faktor. Promjene u razini dohotka, izazvane inflacijom i drugim ekonomskim faktorima, imale su značajan utjecaj na turističke odluke domaćih gostiju. Također, konkurencija s destinacijama koje nude povoljnije cijene i ponude mogla je privući dio domaćih turista", kazali su.

Koje su dugoročne implikacije ovih statistika za turistički sektor Splita?

"Dugoročne implikacije ovih statistika za turistički sektor Splita su složene i zahtijevaju temeljitu analizu u narednom razdoblju. U cilju adekvatnog odgovora na raznolike trendove, planiramo implementirati strategije koje će jačati diverzifikaciju turističke ponude, prilagodbu marketinških taktika te intenziviranje suradnje i partnerstava s relevantnim dionicima u destinaciji.

Vjerujemo u nastavak pozitivnih trendova u turističkom prometu tijekom narednih mjeseci i ambiciju da završimo turističku sezonu s najboljim rezultatima. Naglasak se stavlja na kontinuirani rast i unapređenje turističkog prometa izvan ljetne sezone, stvarajući time osnovu za održivi cjelogodišnji razvoj turizma, uz istodobno poboljšanje kvalitete usluga i raznolikosti ponude", poručili su iz Turističke zajednice Split.