Promjena u PSV-u mogla bi odrediti Perišićevu sudbinu

PSV je odbijao pustiti Ivana Perišića (36) u Inter tijekom siječanjskog prijelaznog roka, no taj bi se stav uskoro mogao promijeniti, piše SempreInter. Prema izvještajima Sky Sporta, klub iz Eindhovena intenzivno radi na dovođenju Alphadja Cissea (19), talentiranog igrača rođenog 2006. godine. Cisse je igrač Verone na posudbi u Catanzaru u Serie B. Navodi se da je nizozemski klub vrlo blizu postizanja dogovora, što bi moglo utjecati na planove vezane uz hrvatskog krilnog napadača, piše Index.

Cisse je polivalentan mladi napadač koji može igrati na svim pozicijama u napadu, uključujući i krilne, što odgovara profilu igrača koji bi PSV-u mogao zatrebati ako Perišić ode. Cisseova svestranost čini ga idealnim rješenjem ako nizozemski klub odluči napraviti promjene u napadu, u kojem Perišić ove sezone igra jednu od glavnih uloga s 27 nastupa, pet golova i deset asistencija.

Inter prati situaciju

Inter prati razvoj događaja u PSV-u. Nerazzurri su pokazali interes za povratak Perišića jer cijene njegovo iskustvo, taktičku prilagodljivost i poznavanje kluba u kojem je od 2015. do 2022. upisao 254 nastupa, 55 golova i 50 asistencija te s njim osvojio tri trofeja.

Glavna prepreka dosad je bio čvrst stav PSV-a. Međutim, dolazak Cissea u Eindhoven mogao bi promijeniti situaciju. S novim igračem na krilnim pozicijama, PSV bi mogao postati otvoreniji za pregovore o Perišiću.

Perišićev ugovor s PSV-om, u kojem se unatoč veteranskim godinama sjajno vratio nakon teške ozljede i operacije koljena te neuspješne epizode u Hajduku, traje do ljeta 2027. godine. S druge strane, talijanski insajder Nicolo Schira tvrdi da Inter pritišće PSV i želi dovesti Perišića na posudbu do kraja ove sezone.

Gazzetta: Inter dogovorio plaću s Perišićem

La Gazzetta dello Sport prije tri dana pisala je da se Perišić želi vratiti u Inter i da je s milanskim klubom dogovorio plaću. Hrvatski reprezentativac trebao bi biti rješenje za desnu stranu terena, gdje se ozlijedio Denzel Dumfries.

Podsjetimo, Inter radi i na transferima dvojice mladih hrvatskih braniča. Iz Dinama stiže Leon Jakirović (18), koji će uskoro biti predstavljen, dok su zapeli pregovori s igračem Hajduka, Branimirom Mlačićem (18), piše Index.