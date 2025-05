Otvoren natječaj za most Sveti Duje: Bit će dug 1.6 km, širok 22 metra i 65 metara iznad mora

Hrvatske ceste kao investitor u drugi ulaz/izlaz iz Splita danas su objavile 'Projektni natječaj za tehničko - oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva'. Riječ je naravno o prometnici Novi ulaz u Split, nastavku smjera od autoceste iza Kozjaka pa kroz tunel do Kaštela, preko mosta do Trajektne luke Split, objavili su danas iz HC-a.

Projektni natječaj je naravno vrlo detaljan, a evo nekoliko najzanimljivijih uvjeta:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

'Poprečni presjek prometnice na mostu sadržavat će dva kolnika sa po dvije prometne trake široke po 3,5 metara, s rubnim trakama širine 0,5 m i razdjelnim pojasom širine 3 m. Budući da most spaja dva grada, na njemu je predviđen i pješačko-biciklistički promet u zasebnim, odvojenim trakama.

Na mostu su predviđene pješačko-biciklističke trake koje omogućuju prijelaz jednog pješaka i jednog biciklista u svakom smjeru. Projektant nije ograničen u smještanju biciklističko-pješačkih staza na mostu. One se mogu nalaziti uz kolnike (obostrano), ali i van razine predviđene za motorni promet vozila (npr. ispod kolnika). To znači da će okvirno širina mosta biti oko 22 m, s tim da su zbog mogućnosti izmicanja pješačkih i biciklističkih staza moguća odstupanja.

Zadatak oblikovno – tehničkog natječaja sadrži tlocrtni i visinski položaj prometnice, u duljini mosta koja iznosi 1594 m. Točne lokacije početka i kraja građevine moći će se odrediti nakon što se na oblikovnom natječaju odabere rješenje. Najviša točka prometnice na mostu je na sredini slobodnog plovnog puta i iznosi 65,23 metara nad morem. Oblik nivelete ceste proizlazi iz zahtjeva prema kojemu most preko Kaštelanskog zaljeva mora zadovoljavati uvjet slobodnog plovnog puta širine 200 m i visine 55m. Konveksna (ispupčena) niveleta mosta, s tjemenom po sredini slobodnog plovnog puta uspinje se do zadane visine nagibima prilaznih rampi od 4,2 %. Tlocrtno, os mosta je pretežno u pravcu.

Oprema mosta (ograde, signalizacija, rasvjeta i drugi elementi) mora odgovarati zahtjevima važeće regulative i biti u skladu s uvjetima okoliša. Natjecatelji su obavezni analizirati potrebu te u skladu s njom predvidjeti zaštitu od vjetra na mostu, za što im je na raspolaganju Maritimna studija te drugi izvori podataka o vjetru na lokaciji mosta ili na najbližim mjestima.

Most preko Kaštelanskog zaljeva mora omogućiti prevođenje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električne instalacije, telekomunikacijske vodove i slično) za potrebe grada i to tako da one budu unutar konstrukcije mosta kako ne bi imali utjecaja na vizuru.

Predviđen je zatvoren sustav odvodnje na mostu, kako voda s kolnika ne bi ugrozila Kaštelanski zaljev. Voda iz slivnika se prihvaća u sabirne cijevi i odvodi na krajevima objekta.'

Vrijedi napomenuti da su i nagrade poprilične, predviđena je isplata nagrada za pet prvoplasiranih natječajnih radova u sljedećim iznosima:

I. nagrada: 60.000,00 EUR

II. nagrada: 37.500,00 EUR

III. nagrada: 22.500,00 EUR

IV. nagrada: 18.000,00 EUR

V. nagrada: 12.000,00 EUR

Rok za dostavu natječajnih radova o kojima će odluku donijeti ocjenjivački sud od deset članova je 25. kolovoza 2025.

A evo i članova:

Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh., Arhitektonski biro Ante Kuzmanić – predsjednik Povjerenstva Dražen Pejković, dipl.ing.arh., Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za urbanizam,Grad Split Mario Kelam, dipl.ing.građ., specijalist za strateško planiranje u Gradu Kaštelima mr.sc. Ante Šošić, dipl.oec., Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ivica Rovis, dipl.iur., predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Glavni savjetnik potpredsjednika Vlade i ministra Olega Butkovića Daša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnica Društva arhitekata Splita mr.sc. Veljko Prpić, dipl.ing.građ., projektant mostova u mirovini mr.sc. Ante Runjić, dipl.ing.građ., projektant mostova Darko Ivanušić, dipl.ing.građ., projektant mostova Ivica Budimir, dipl.ing.građ., Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o.