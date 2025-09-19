Prometnu nesreću kod Kroma skrivio pijani splitski policajac 

Uoči derbija Hajduka i Dinama, splitske ulice pod jakim su policijskim nadzorom, a interventna jedinica raspoređena je i oko hotela Lav, gdje su smješteni igrači zagrebačkog Dinama.

Dok je glavnina snaga čuvala prilaze hotelu, oko popularnog kafića Krom nastala je velika gužva zbog navijačkog karusela Torcide. Na obližnjem raskrižju dogodila se prometna nezgoda u kojoj su sudjelovali osobno i policijsko vozilo.

Prema neslužbenim informacijama koje doznaje Dalmacija Danas policijski službenik koji je upravljao vozilom imao je oko 0,6 promila alkohola u krvi te je, unatoč tome, išao na intervenciju.

Neslužbeno se doznaje i da je udaljen iz službe do okončanja istrage te da će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak.