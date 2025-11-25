Prometna u Gornjem Muću: Auto završio u kanalu, a prema Drnišu trenutno nema prolaza zbog urušenog mosta

U Gornjem Muću večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj je osobni automobil završio u odvodnom kanalu, potvrđeno je s terena. Prema dostupnim informacijama, vozač Golfa iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika te se vozilo zaustavilo u kanalu uz cestu. U nesreći nije bilo potrebe za intervencijom hitnih službi, a policija nije pozvana.

Na mjestu događaja u tijeku je izvlačenje vozila, zbog čega je promet privremeno otežan. Vozila se propuštaju naizmjenično, samo jednom stranom ceste, uz kratkotrajna zadržavanja.

Istodobno, vozače koji se kreću u smjeru Drniša iz Muća Gornjeg policija i lokalne službe upozoravaju na dodatni problem na prometnici kod crkve. Na tom je mjestu urušen most te je cesta zatvorena za sav promet. Prolaz je omogućen isključivo obilaznim pravcima.

Kako doznajemo, prema Drnišu se trenutačno može jedino preko Zelova i Ogorja pa dalje na Postinje, ili alternativno rutom preko Vrlike.

Vozačima se savjetuje pojačan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti te praćenje situacije na terenu do ponovne uspostave normalnog prometovanja.