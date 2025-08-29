Prometna prognoza: Mokri kolnici, odroni i pojačan promet na cestama i granicama

Vozače u većem dijelu zemlje danas, 29. kolovoza 2025., očekuju otežani uvjeti na cestama zbog mokrih i skliskih kolnika. Moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na pojedinim dionicama i odroni.

Zbog jakog vjetra u području podno Velebita moguće su zabrane za pojedine skupine vozila. Poseban oprez preporučuje se na cestama uz obalu.

Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, kao i na pojedinim dionicama autocesta, posebno na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te na prilazima turističkim središtima duž Jadrana. Zastoji su mogući u zonama radova.

Dodatni oprez

Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom predviđa se pojačan promet osobnih vozila, dok se na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Stara Gradiška, Jasenovac i Svilaj očekuje pojačan izlazak i ulazak teretnih vozila.

Nepovoljni vremenski uvjeti mogli bi uzrokovati i prekide na pojedinim trajektnim, katamaranskim i brodskim linijama.

Hrvatski autoklub vozačima savjetuje dodatni oprez te želi sretan put i ugodnu vožnju.