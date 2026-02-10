Prometna nesreća na Dalmatini. Vozači, pripazite: Kod mosta Krka prometuje se jednim trakom

Na hrvatskim autocestama danas su zabilježene dvije prometne nesreće koje uzrokuju poteškoće u prometu, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvora Šibenik i čvora Skradin, u zoni mosta Krka, u smjeru Zagreba. Zbog nesreće promet se na tom dijelu autoceste odvija samo jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, što uzrokuje usporenu vožnju i moguće zastoje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Druga prometna nesreća zabilježena je na autocesti A4, na 58. kilometru, gdje se također vozi uz poseban oprez. Detalji o toj nesreći zasad nisu poznati, a vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i prate prometnu signalizaciju.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez, strpljenje i poštivanje privremene regulacije prometa, osobito na dionicama gdje su u tijeku intervencije nadležnih službi.