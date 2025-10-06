Prometna nesreća u Splitu: Sudar dva osobna vozila, jedna osoba zatražila liječničku pomoć

Jutros oko 9:50 sati u Splitu, na križanju ulica Matice hrvatske i Bruna Bušića, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Prema informacijama s terena, jedna osoba zatražila je liječničku pomoć te je odvezena u bolnicu radi daljnje obrade. Stupanj ozljeda zasad nije poznat.

Na mjestu nesreće provodi se policijski očevid, a promet se odvija otežano. Policijski službenici obavljaju fizičku regulaciju prometa dok traje očevid i uklanjanje vozila s kolnika.

Uzrok sudara bit će poznat nakon završetka očevida.