Prometna nesreća u Splitu, jedna osoba ozlijeđena

Danas poslijepodne Split je zahvatilo jako nevrijeme s obilnom kišom i smanjenom vidljivošću. U takvim uvjetima došlo je do prometne nesreće kod Lovrinca u kojoj su sudjelovala dva automobila. Jedna je osoba ozlijeđena i zbrinuta od strane hitne pomoći, a policija provodi očevid.

Zbog nesreće promet se na tom dijelu ceste odvija otežano, a policija upozorava vozače da smanje brzinu, povećaju razmak između vozila i koriste svjetla kako bi se izbjegle nove nesreće.

Mokar kolnik i jak pljusak čine vožnju posebno rizičnom pa se savjetuje dodatni oprez do smirivanja vremenskih prilika.