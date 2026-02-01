Prometna nesreća u Solinu, vozač motocikla prevezen u bolnicu

Jutros oko 9 sati u Splitskoj ulici u Solinu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Vozač motocikla prevezen je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid, zbog čega je kolnička traka u smjeru Solina privremeno zatvorena za promet. Vozačima se savjetuje oprez i pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu.

Po završetku očevida prometnica će biti u potpunosti otvorena za promet.