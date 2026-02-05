Prometna nesreća u Kaštelima, sudarili se na mokrom kolniku

Na području Kaštela došlo je do prometne nesreće uslijed nevremena i kiše .

Prema prvim dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva automobila. Promet se odvija usporeno, a vozačima se savjetuje poseban oprez zbog skliskih cesta i smanjene vidljivosti.

Detalji o uzroku nesreće i eventualno ozlijeđenim osobama zasad nisu poznati, a više informacija očekuje se nakon očevida.

Nepovoljno vrijeme koje je zahvatilo obalu i danas stvara poteškoće u prometu. Kiša, mokri kolnici i nestabilne vremenske prilike povećavaju rizik od prometnih nesreća, zbog čega nadležne službe ponovno apeliraju na vozače da brzinu prilagode uvjetima na cestama i održavaju siguran razmak između vozila.