Prometna nesreća u Dalmaciji, po ozlijeđenog motociklista došao helikopter

Na cesti kod Dubravica danas je došlo do prometne nesreće. Prema infomacijama iz šibenske policije, vozač motocikla je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom. Zbog težine ozljeda, po vozača je stigao helikopter, a saznaje se da nije životno ugrožen, piše Šibenski.hr.

Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) sletjela je na prostor ispred Vatrogasnog doma DVD-a u Dubravicama.

Podsjetimo, Vlada RH je 2023. godine dala suglasnost Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2024. do 2030. godine za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge HHMS-a na četiri lokacije. Lokacije se nalaze u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a ova splitska baza, koja se zapravo nalazi na Braču, nadležna je i za Šibensko-kninsku županiju.