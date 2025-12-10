Close Menu

Prometna nesreća na izlazu iz Splita. Sudar više osobnih vozila, promet se odvija otežano

Oprez u prometu!

Na izlazu iz Splita, u Ulici kralja Držislava, danas oko 18:05 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo više vozila.

Prema prvim informacijama s terena, riječ je o sudaru u kojem je jedna osoba zatražila liječničku pomoć, a težina ozljeda zasad nije poznata, javila nam je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Na mjestu događaja policija provodi očevid, zbog čega se na toj dionici očekuju zastoji i otežano odvijanje prometa.

Vozačima se savjetuje oprez i korištenje alternativnih pravaca dok traje policijski postupak.

