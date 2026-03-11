Prometna nesreća na autocesti u Dalmaciji, kamion udario u zaštitnu ogradu

Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća malo prije odvajanja za Poličnik, Zadar centar i Nin u smjeru Zagreba.

Prema dojavi čitatelja, kombi je udario u zaštitnu ogradu u desnoj prometnoj traci, zbog čega je promet na tom dijelu autoceste djelomično otežan te je došlo do suženja prema lijevoj traci.

Kako navodi čitatelj koji se zatekao na mjestu događaja, zasad se čini da je riječ samo o materijalnoj šteti.

Na teren su, prema istoj dojavi, krenuli i vatrogasci iz smjera Zagreba.