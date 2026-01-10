Prometna nesreća kod Trilja, vatrogasci intervenirali i u Splitu

Na području Splitsko-dalmatinske županije vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su nekoliko intervencija i dojava, uglavnom tehničke prirode, bez većih posljedica.

Na području Splita, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u jutarnjim satima zbog tehničke intervencije otvaranja stana u Vukovarskoj ulici. Intervencija je zaprimljena u 9:50 sati.

U večernjim satima, u 21:20, vatrogasci su izašli na izvid zbog dojave o vatrodojavi u Muzeju grada Splita u Papalićevoj ulici. Nakon provjere utvrđeno je da nema potrebe za daljnjom intervencijom.

Na području županije zabilježene su i dvije intervencije dobrovoljnih vatrogasnih društava. U mjestu Budimiri kod Trilja, u 10:10 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali teretno i osobno vozilo. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Trilj s dva vozila i tri vatrogasca.

U mjestu Bol vatrogasci DVD-a Bol intervenirali su u 9:25 sati zbog uklanjanja odlomljene grane stabla koja je predstavljala potencijalnu opasnost. Na terenu su bila dva vatrogasca s jednim vozilom,