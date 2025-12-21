Close Menu

Prometna nesreća kod Poljica, stigao helikopter Hitne pomoći. Zatvorena magistrala

Teška prometna nesreća

Oko podneva došlo je do prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u blizini Poljica, u kojoj je sudjelovao motociklist.

Prema zasad dostupnim informacijama, na mjesto nesreće ubrzo su stigle hitne službe, a zbog težine ozljeda angažiran je i helikopter Hitne medicinske pomoći koji je sletio na cestu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jadranska magistrala na tom je dijelu privremeno zatvorena za sav promet, a vozila su preusmjeravana alternativnim pravcima. Očevid je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima nesreće.

Policija apelira na vozače za strpljenje i poštivanje uputa na terenu.

