Prometna nesreća kod Poljica, stigao helikopter Hitne pomoći. Zatvorena magistrala

Oko podneva došlo je do prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u blizini Poljica, u kojoj je sudjelovao motociklist.

Prema zasad dostupnim informacijama, na mjesto nesreće ubrzo su stigle hitne službe, a zbog težine ozljeda angažiran je i helikopter Hitne medicinske pomoći koji je sletio na cestu.

Jadranska magistrala na tom je dijelu privremeno zatvorena za sav promet, a vozila su preusmjeravana alternativnim pravcima. Očevid je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima nesreće.

Policija apelira na vozače za strpljenje i poštivanje uputa na terenu.