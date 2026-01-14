Promet u Vukovarskoj ulici normalizira se danas od 13 sati

Normalizacija prometa na početku Vukovarske ulice, koji je zbog radova na postavljanju građevinske dizalice na gradilištu projekta Small Mall privremeno izmijenjen, uspostavit će se se danas, 14. siječnja 2026. godine, od 13 sati.

Privremena regulacija prometa odnosila se na dionicu Vukovarske ulice od raskrižja s Ulicom Domovinskog rata do raskrižja s Riječkom ulicom, gdje se zbog radova na postavljanju toranjske dizalice u sklopu izgradnje garažno-poslovnog objekta Small Mall promet odvija jednom prometnom trakom.

"Zahvaljujemo građanima i vozačima na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja privremene regulacije prometa", poručuju iz Grada.