Promet Split najavio promjenu na jednoj liniji

Od ponedjeljka, 19. siječnja 2026., s početkom u 12:00 sati, zbog izvođenja radova na Putu Duilova, autobusna linija br. 14 privremeno će prometovati kao kružna linija, i to isključivo s polascima s Brda.

Privremeno izmijenjeni dio trase odvijat će se na relaciji: Ulica kralja Stjepana Držislava (D8) – Put Duilova – Maslinska ulica (kod OŠ Pazdigrad), nakon čega se linija vraća na redovnu trasu prema Brdima.

"Molimo cijenjene putnike za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova", javljaju iz Prometa Split.