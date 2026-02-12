Promet Split najavio izmjene autobusnih linija zbog Splitskog maratona

Zbog održavanja sportskih manifestacija u gradu ovog vikenda putnike očekuju privremene izmjene u voznom redu i trasama pojedinih autobusnih linija, izvijestio je Promet Split.

U subotu, 14. veljače, povodom utrka Family RUN&FUN by SD na 5 i 2 kilometra, od 14 do 15:30 sati moguća su manja odstupanja u voznom redu linija koje prometuju do HNK-a i prolaze Zagrebačkom ulicom.

Izmjene se odnose na nekoliko linija. Linija 7 sa Zapadne obale polazit će u 14 sati umjesto u 14:10. Linija 8 s polaskom sa Žnjana u 13:50 prometovat će skraćeno do okretišta u Spinutu, dok će polazak u 14:30 prema Žnjanu krenuti sa Spinuta. Linija 12 sa Svetog Frane umjesto u 14 sati kreće u 13:50.

U nedjelju, 15. veljače, zbog održavanja Splitskog maratona i polumaratona od 9 do 15 sati očekuju se opsežnije izmjene većeg broja polazaka, kao i djelomične promjene trasa linija koje prolaze ulicama predviđenima za utrke.

Kako navode iz Prometa Split, tijekom trajanja manifestacije bit će uspostavljeno i privremeno autobusno stajalište na Obali kneza Domagoja, južno od gradske tržnice. Detaljnije informacije o svim izmjenama putnici mogu pronaći na službenim stranicama prijevoznika.

Iz Prometa Split zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju te pozivaju putnike da unaprijed planiraju svoja putovanja.