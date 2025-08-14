Promet Split: "Djelomično otklonjeni problemi nakon kibernetičkog napada"

Iz tvrtke Promet Split priopćili su kako su nakon kibernetičkog napada na njihov web poslužitelj djelatnici uspjeli djelomično otkloniti poteškoće.

"Nakon tehničkih poteškoća izazvanih kibernetičkim napadom na naš web poslužitelj, naporima naših djelatnika dio problema je otklonjen", poručili su iz Prometa Split.

Dodaju kako je putnicima ponovno omogućena kupovina karata. "Putnicima je ponovno omogućena kupovina karata u autobusu i putem aplikacije", naveli su.

No, ističu da sustav obavještavanja putnika još nije potpuno u funkciji. "Sustav obavještavanja putnika još uvijek nije u potpunosti funkcionalan, no na njegovom potpunom oporavku se intenzivno radi", naglasili su.

Iz Prometa Split na kraju zahvaljuju korisnicima: "Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju."