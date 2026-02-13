Promet na autocesti preusmjeravao se na odmorište: "Temeljna i vojna policija pregledavaju kombi vozila"

Ogromna kolona nastala je na autocesti A1 u popodnevnim satima kad je bez najave policija preusmjerila čitav promet na odmorište Draganić.
"Sav se promet preusmjerava na odmorište gdje velike količine temeljne i vojne policije pregledavaju kombi vozila", kazala je za 24 sata jedna vozačica.
Iz PU karlovačke tvrde kako je riječ o uobičajenoj kontroli, no vozači koji voze po sat vremena u koloni sigurno ne misle tako.
"Vozimo u prvoj, u koloni smo više od sat vremena. Ovo nije normalno", požalila se druga vozačica.
