Proljetna događanja u Srednjoj Dalmaciji

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, objedinila je kalendar događanja koje nude pregršt razloga za posjet destinacijama na obali, otocima i u Dalmatinskoj zagori.

Događanja u ožujku, uz prve najave za travanj, u Srednjoj Dalmaciji donose niz velikih kulturnih, sportskih i poslovnih događanja. U segmentu eno-gastro događanja posebno se ističu Autentica Food & Wine Festival u Baškoj Vodi, Festival Vino Dalmacije u Splitu te 3. SPUŽARICA – fešta od spuža i tradicije u Vrgorcu. Za sve ljubitelje aktivnosti i avantura tu su Biševo Trail – utrka na otoku Biševu, 11. ZUMBA SPLIT FITNESS MARATHON u Splitu te Makarska Cup 2026 – nogometni turnir za mlađe uzraste u Makarskoj. Koncertni program nudi nastupe Nene Belana, Zabranjenog pušenja (Unplugged), Candlelight koncert Queen vs. ABBA te najbolja djela Hansa Zimmera, dok posebnu glazbenu priču donose Mimika Orchestra, ansambl koji spaja jazz, svjetske ritmove i eksperimentalne zvukove, zatim Sergej Ćetković i Hari Mata Hari. Nakon osam godina, glazbena nagrada Porin ponovno se vraća u Split, a grad će krajem ožujka biti domaćin 33. dodjele najznačajnijeg hrvatskog glazbenog priznanja. Osim toga, održat će se i Smart City – Summit moderne javne uprave, Kongres turističkih vodiča, 17. Međunarodni sajam dragog i poludragog kamenja MINERAL EXPO te brojna druga događanja.

Sve informacije o događanjima u ožujku te nadalje, dostupni su putem digitalne platforme Splitsko-dalmatinske županije za pregled događanja, koja omogućuje jednostavno pretraživanje prema datumu, vrsti događanja ili destinaciji te se redovito ažurira novim programima.

