Proljeće kuca na vrata: Pridružite nam se na 2. Festivalu vrtlarstva Dalmacije!

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg prvijenca, s velikim uzbuđenjem najavljujemo 2. Festival vrtlarstva Dalmacije 2026.! Od veljače do travnja, Split će ponovno postati središte razmjene znanja, sjemena i dobre vrtlarske energije.

Pripremili smo bogat program koji obuhvaća sve – od uzgoja na balkonima i očuvanja starih sorti, do inkluzivnih projekata i radionica za najmlađe. Stručnjaci iz raznih krajeva Dalmacije i Hrvatske će dijeliti svoja znanja iskustva kako bi vas inspirirali i motivirali za novu vrtlarsku sezonu. Bez obzira imate li veliki povrtnjak ili samo jednu teglicu na prozoru na Festivalu ćete sigurno pronaći nešto za sebe.

Zašto posjetiti festival?

Cilj nam je potaknuti zajednicu na održive navike koje regeneriraju okoliš. Kroz bogat program učimo o:

Praktičnim vještinama : Od balkonskih rajčica do izrade presadnica s djecom.

: Od balkonskih rajčica do izrade presadnica s djecom. Očuvanju tradicije : Razmjena sjemena autohtonih i udomaćenih sorti.

: Razmjena sjemena autohtonih i udomaćenih sorti. Inovaciji : Adaptivna poljoprivreda i moderni smjerovi u vrtlarenju.

: Adaptivna poljoprivreda i moderni smjerovi u vrtlarenju. Zajedništvu: Povezivanje s iskusnim vrtlarima i entuzijastima iz cijele Hrvatske.

Raspored događanja

Veljača: Otvorenje i razmjena sjemena

Prvi vikend festivala rezerviran je za bazu svakog vrta – kvalitetno sjeme i nove trendove.

Petak, 27. 2. u 18:00 h | Gradska knjižnica Marka Marulića (GKMM)

Predavanje: Uzgoj balkonskih rajčica od sjemena do sjemena

Predavačica: Marija Paro

Subota, 28. 2. u 09:00 h | GKMM

Panel: Novi smjerovi u vrtlarenju u Hrvatskoj

Panelistice: Antonija Mihaljević, Dunja Zbiljski, Marcela Velfl i Petra Pavleka

Subota, 28. 2. u 11:00 h | GKMM

Velika razmjena sjemena: Stare i udomaćene sorte povrća iz cijele Hrvatske.

Subota, 28. 2. u 16:00 h | Poduzetnički centar RaST+

Predavanje: Adaptivna poljoprivreda i genetska raznolikost

Predavačica: Marcela Velfl

Ožujak: Čuvanje plodova i zajednica

Četvrtak, 12. 3. u 18:00 h | GKMM

Predavanje: Kako čuvati ono što ste uzgojili u vrtu?

Predavač: Marko Lukić

Utorak, 17. 3. u 17:00 h | GKMM

Predstavljanje projekta: Inkluzija kroz vrtlarstvo i društveno poduzetništvo – "Fava concept store".

Travanj: Rad sa vodom, zemljom i prirodom

Ponedjeljak, 6. 4. u 11:00 h | Đardin (Park J. J. Strossmayera)

Radionica za djecu: Izrada presadnica povrtnih kultura

Voditelji radionice: Marica Zeleni i Marko Ban

Četvrtak, 16. 4. u 17:00 h | GKMM

Predavanje: Kako nam bioraznolikost pomaže u vrtu

Predavačica: Silvija Kolar Fodor

Utorak, 21. 4. u 18:00 h | GKMM

Predavanje: Voda u vrtu i permakulturi – teorija i praksa

Predavači: Marija Hajdić i Marin Kanajet

Lokacije i važne informacije

GKMM Split: Gradska knjižnica Marka Marulića - Središnjica, Ulica slobode 2.

RaST+: Poduzetnički centar (ex-čistionica Galeb), Ulica kneza Višeslava 3.

Đardin: Park Josipa Jurja Strossmayera. Ulica kralja Tomislava 12

Napomena: Ulaz na sva predavanja i radionice je besplatan.

Ponesite svoje sjeme, bilježnice za savjete i puno dobre volje!

Festival vrtlarstva Dalmacije otvoren je za sve generacije, a ulaz na sva događanja je besplatan. Prijavite se na radionice, inspirirajte se na predavanjima i uživajte u danima posvećenim prirodi. Zajedno stvaramo prostor za rast, učenje i ponovno povezivanje sa zemljom.

Za više informacija i prijave, pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici ili nam se javite putem e-maila: pkd.radionice@gmail.com

Vidimo se na Festivalu – posadimo zajedno budućnost Dalmacije!

Događaj se održava u sklopu projekta Kultura raznolikosti – očuvanje bioraznolikosti kroz zajednicu (Culture of Diversity – Preserving Biodiversity Through Community).

Ovaj program sufinanciran je sredstvima Europske unije. Za njegov sadržaj isključivo je odgovorna udruga Permakultura Dalmacija i on ne odražava nužno stajališta Europske unije. festival vrtlarstva