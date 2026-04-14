Projektni dan Centra izvrsnosti: Kreativnost, znanje i tehnologija na jednom mjestu

Prošli vikend atrij Prirodoslovne škole i III. gimnazije bio je ispunjen kreativnošću, znanjem i inovacijama. Učenici iz Splitsko-dalmatinske županije predstavili su projekte nastale u sklopu izvanškolskih programa matematike, prirodoslovlja, novih tehnologija i informatike koje provodi Centar izvrsnosti.

U prepunom atriju uz ponosne roditelje bili su i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije koji godinama prate i podržavaju rad Centra izvrsnosti. Osim rezultata rada, ovo je bila idealna prilika za informiranje o novom ciklusu izvanškolskih programa koji će se provoditi u sljedećoj godini.

Centar izvrsnosti SDŽ nadogradnja je obrazovnog sustava, usmjerena na rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima kojima se kroz izvannastavne i izvanškolske programe omogućuje dodatni razvoj znanja i vještina. U programe je danas uključeno gotovo dvije i pol tisuće učenika diljem županije, a njihov rad tradicionalno se zaokružuje Projektnim danom.

Završetak nastavne godine u izvannastavnim aktivnostima obilježit će se i Festivalom izvrsnosti, s ciljem poticanja aktivnosti i timskog rada među učenicima. Županija kontinuirano ulaže u obrazovanje - uz razvoj programa, u planu je izgradnja 22 nova školska objekta te obnova 12 postojećih.

Siguran sam da ćemo dodatno unaprijediti obrazovni sustav, istodobno razvijajući programe i ulažući u školsku infrastrukturu – poručio je pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić.

Više o novom ciklusu izvanškolskih aktivnosti rekao je ravnatelj Centra izvrsnosti SDŽ Ivica Zelić, naglasivši kako Projektni dan predstavlja završetak aktivnosti u školskoj godini 2025./2026., ali i izvrsnu priliku da se svi zainteresirani učenici pobliže upoznaju s programima koje Centar nudi.

Prijave za novi ciklus programa otvorene su od 1. do 30. travnja, a podnose se putem matičnih škola, korištenjem aplikacije MIA. Testiranja će se provoditi u online okruženju, prema unaprijed utvrđenom rasporedu:

Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike: 9. svibnja 2026. u 9:00 sati (platforma Edux)

9. svibnja 2026. u 9:00 sati (platforma Edux) Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 9. svibnja 2026. u 11:00 sati (platforma Edux)

9. svibnja 2026. u 11:00 sati (platforma Edux) Centar izvrsnosti matematike: 16. svibnja 2026. u 9:00 sati (platforma Edux)

Projektni dan još je jednom potvrdio koliko je važno kontinuirano ulagati u obrazovanje i stvarati poticajno okruženje u kojem učenici mogu razvijati svoje potencijale, ali i međusobno se povezivati kroz znanje, kreativnost i zajednički rad. Izvrsnost nije slučajnost, već rezultat predanog rada, sustavne podrške i vjere u potencijal mladih.