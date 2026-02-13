Projekt "Okusi i riječi" koji se provodi u kaštelanskoj knjižnici vodi vas u svijet knjiga i gastronomije

Knjižnica je mjesto koje spaja ljubitelje pisane riječi, mjesto gdje se osjećamo posebno dok kročimo između polica i razmišljamo koju ćemo knjigu odabrati. Čitanje ili voliš ili ne voliš, jednostavno je, a ako se još uz dobru knjigu spoji i dobar zalogaj, uživanje je zagarantirano. U Kaštelima postoje takve male knjižnice koje vam griju dušu, u koje zalazite skoro svakodnevno kako bi posudili knjigu ili jednostavno popričali s knjižničarkom. Gradska knjižnica Kaštela jedna je od onih koje spajaju knjige i gastronomiju u projektu „Okusi i riječi“.

Na odjelu u Kaštel Novom oživljen je knjižnični prostor kroz projekt „Okusi i riječi“, koji spaja ljubav prema knjigama, putovanjima i gastronomiji.

Sudionici projekta upoznaju različite kulture kroz priče o zemljama svijeta i njihove tradicionalne delicije. Dosad su zajedno putovali od Italije, preko Poljske uz slatke šljivke i limunske keksiće do Turske, gdje su uživali u baklavi i turskom čaju. Posebno mjesto u programu zauzima čitateljski klub „Knjigoholičari ispod ure“, koji se sastaje jednom mjesečno i razgovara o odabranoj knjizi u opuštenoj atmosferi.

Tijekom blagdanskog razdoblja, projekt je spojio književnost i gastronomiju i u Hrvatskoj uz mirise domaćih fritula koji su podsjetili na toplinu tradicije i zajedništva. Projekt je započeo u sklopu 'Mjeseca hrvatske knjige', a cilj mu je poticanje čitanja, druženja i upoznavanja kultura na kreativan i pristupačan način.

Gradska knjižnica Kaštela nastavlja bogatiti kulturnu ponudu zajednice programima koji spajaju knjigu, razgovor i nezaboravna iskustva. Dio atmosfere s prošlog susreta donosimo vam u fotogaleriji.