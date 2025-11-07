Projekt Faust nastavlja svoje aktivnosti u Splitu i Sinju

Udruga Mladi robotičari s partnerima nastavlja u studenome radionice u OŠ Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski. Uz nastavak provedbe radionica, projektne aktivnosti u studenome bit će upotpunjene i s dva javna događanja u Splitu.

Lokacija svih radionica: OŠ Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Obrovac Sinjski 242/C

Studeni – raspored radionica:

Datum Vrijeme Tema radionice

04.11.2025. 14:30–16:00 Robotika i robotski sustavi (1/2)

06.11.2025. 14:30–16:00 Robotika i robotski sustavi (2/2)

13.11.2025. 14:30–16:00 Korištenje dronova II. (1/2)

20.11.2025. 14:30–16:00 Korištenje dronova II. (2/2)

24.11.2025. 14:30–16:00 Korištenje dronova III. (1/2)

27.11.2025. 14:30–16:00 Korištenje dronova III. (2/2)

Učenici će kroz praktičan rad upoznati robote, osnove programiranja te upravljanje dronovima. Sudionici ovih radionica već su odabrani, a za sljedeće termine nastavite pratiti objave na stranicama projekta.

DVA VELIKA JAVNA DOGAĐAJA – SVI SU DOBRODOŠLI!

U studenom UMR organizira dva FAUST.FPV.DAY događaja – javne manifestacije otvorene za sve, s demonstracijama dronova i interaktivnim sadržajima.

FAUST.FPV.DAY #5

11. studenog 2025. (11:30–14:00)

OŠ Lokve Gripe, Ul. Alojzija Stepinca 12, Split

Događaj je besplatan i odvija se na otvorenom prostoru škole

FAUST.FPV.DAY #6

28. studenog 2025. (11:30–14:00)

OŠ Split 3, Ul. Bruna Bušića 6, Split

Besplatan događaj s bogatim STEM programom za djecu i roditelje

Važne informacije

Projekt FAUST (SF.2.4.06.04.0023) financiran je sredstvima Europske unije i proračuna Vlade RH.

Provode ga: Udruga Mladi robotičari Split, Centar izvrsnosti SDŽ, CARNET, FFOS Osijek te partnerske škole.

Više o projektu: https://faust.izvrsna.hr/